Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yapımı devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Kaplan, yapım çalışmaları süren yarı olimpik yüzme havuzu, 3 yeni park ile restorasyonu devam eden Kayıboyu Konağı ile Ömer Ağa konaklarında incelemede bulundu.

İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaplan, yarı olimpik yüzme havuzunun yaza doğru, parkların ise en kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İlçedeki eski konakları günümüze kazandırma çabasında olduklarını da belirten Kaplan, "Restorasyon çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu konakları günümüze kazandıracağız." dedi.

Kaplan, "Beypazarı ilçesinde gerçekten çok güzel kalıcı eserler için çalışmalarda bulunuyoruz. Köylerimizde bile yoğun çalışmalarımız sürüyor. Çok sayıda köyde köy konağı yapım çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

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