Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan İcraatlarını Anlattı

Beypazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Tuncer Kaplan, yaklaşık 5 yıllık görevi süresince yaptığı çalışmaları anlattı.

Beypazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Tuncer Kaplan, yaklaşık 5 yıllık görevi süresince yaptığı çalışmaları anlattı.



Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantısı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, her iki partinin ilçe gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.



İcraatlarını slayt eşliğinde anlatan Belediye Başkanı Kaplan, projelerine ilişkin bilgiler verdi.



Kaplan, Beypazarı'na termal otel yapılması yönündeki projenin tamamlandığını söyledi.



Ayrıca, Beypazarı ilçesinden geçecek Ankara-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren projesinde, Beypazarı'nda bir istasyonun bulunduğunu dile getiren Kaplan, bunun için de var güçleriyle çeşitli kademelerdeki devlet büyükleri ve devlet temsilcileriyle görüşme içinde olduklarını kaydetti.



Kaplan, Hükümet Konağı inşaatının sürdüğünü, atış poligonunu tamamladıklarını, eski çöplüğü bertaraf ettiklerini, belediye binasının da Eski İtfaiye Meydanı'nda yapımının başladığını aktardı.

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