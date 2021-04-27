Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan ile milletvekilleri Bakan Karaismailoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, beraberinde milletvekilleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ettiklerini bildirdi.

Kaplan, AK Parti Ankara milletvekilleri Asuman Erdoğan, Arife Polat Düzgün, Hacı Turan ve Nevzat Ceylan ile Beypazarı şehir içinden geçen D140 kontra kesim nolu karayolunun şehir içi geçişini başka güzergaha (belirlenen alana) almak üzere Bakan Karaismailoğlu'na ziyarette bulunarak konu hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

Karaismailoğlu'na YHT projesi kapsamında, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinden geçen güzergah ve açılan tüneller konusunda da bilgilendirmede bulunduklarını ifade eden Kaplan, "Ayrıca Beypazarı Karayolları 43. Şube Şefliğinin belediyeye ait eski atıl durumda bulunan hal binasıyla ilgili takas konularını da aktardık. Çok verimli bir görüşme oldu." dedi.

Kaplan, kendisini yalnız bırakmayan milletvekillerine teşekkür etti.