Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan Söz Verdi Açıklaması

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan Söz Verdi Açıklaması

59 dakika önce

Beypazarı'nda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, isteklerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan Söz Verdi Açıklaması, System.String[]
Beypazarı'nda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, isteklerin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ilçede bulunan Halkevi'nde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Kaplan, sorunlara ve taleplere ilişkin notlar aldırdı. Kaplan, gelen talepleri belediyede ilgili birim Müdürleri ile çözüleceği sözünü verdi. Dikkat çeken bir diğer konu da hava şartlarından dolayı yolların durumları ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması hususu oldu. Konuyla alakalı olarak Başkan Kaplan, belediye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini, planlanan programlar dahilinde hizmete devam edileceğini söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Politika
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