Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan: "Belediyeye bin yüz dönüm arazi kazandırdık" - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sürdürülen çalışmalarla ilçede, belediyeye bin 100 dönüm arazi kazandırdıklarını söyledi.

Kaplan AA muhabirine açıklamada bulunarak şunları kaydetti:

"Bu arsalar üzerinde yapılacak imar düzenlemeleri sonrasında, arazinin ve arsanın durumuna göre, yürütülecek çalışmalar ile binalar, iş hanı gibi, ya da arsa olarak satışını yaparak belediyeye gelir getirmeyi planlıyoruz."

Tuncer Kaplan, kendi döneminde ilçede belediye uhdesine kazandırdıkları arsalar üzerine yapılan konutlar ve iş hanlarını da satarak, belediyeye gelir getirmenin çabasında olduklarını kaydetti.