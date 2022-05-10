Beypazarı Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak

10.05.2022 14:05
Beypazarı Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak

Beypazarı Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtacak.

Beypazarı Belediyesi, çiftçilere sebze fidesi dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada göre, çiftçinin ve tarımla iştigal edenlerin desteklenmesi amacıyla Belediye, çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle sebze fidesi dağıtacak.

Bu kapsamda fide ihtiyacı olanların 18 Mayıs'a kadar Belediye hizmet binasına giderek başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Domates, biber, patlıcan fidesi dağıtılacak çiftçilerin ilçede ikamet etmeleri gerekiyor. İstekliler, ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisiyle başvuruda bulunabilecek.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı çiftçisini desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "Belediye olarak 130 dönüm alanda örnek teşkil eden bir bahçe kurduk. Burada sebzeden meyveye kadar çok sayıda ürünü ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Çiftçinin sadece kara günde değil, her gün yanındayız ve destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

???????

YORUMLAR
500
Farklı ülkelerden gelen gençler Beypazarı'nda fidan dikti Farklı ülkelerden gelen gençler Beypazarı'nda fidan dikti Beypazarı'nda 'Gençlik Haftası' hazırlıkları sürüyor Beypazarı'nda 'Gençlik Haftası' hazırlıkları sürüyor

Beypazarı, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın konut kredisine yönelik açtığı paketi yorumladı: Daha yanlış bir politika düşünemiyorum
14:00 Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor
13:44 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi
13:41 HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan sığınmacılar konusunda hem iktidara hem muhalefete eleştiri: Aynı oyunun içindeler
13:39 Savcı, "Kadir gecesi özel" paylaşımı yapan Pegasus çalışanının tutuklanmasını istedi, mahkeme reddetti
13:20 Husumetlilerine yaptığı korku filmi gibi: Birine mermi yutturmuş, diğer ikisine gecelik ve etek giydirmiş
13:14 Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti
12:59 Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok
12:55 Fırsatçılar iş başında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini açıkladı, ev fiyatları yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı Belediyesi çiftçilere sebze fidesi dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement