Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi Toplantısı Yapıldı

Ankara'daki Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Ankara'daki Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi ilk toplantısını yaptı.



İlçedeki çeşitli okullarda okuyan öğrencilerden oluşan ve çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve problemlerin çözümünde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını Halkevi'nde gerçekleştirdi.



Toplantıda, Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı Yağmur Atak, meclis üyelerinin görüşlerini aldı.





Toplantıda meclis üyeleri, çeşitli önergeler sunarken, önergeler, yapılan oylamayla kabul edildi.



Çocuk Meclisinde alınan kararların, Belediye Meclisine tavsiye niteliğinde sunulacağı belirtildi.

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