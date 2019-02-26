Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisinden Başkan Kaplan'a Ziyaret

Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisinden Başkan Kaplan'a Ziyaret

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisinden Başkan Kaplan'a Ziyaret, System.String[]
Beypazarı Belediyesi Çocuk Meclisi, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

Hayri Özalp Başkanlık Konağı'nda gerçekleşen ziyarette Çocuk Meclisi üyeleri ve komisyon başkanları, okullarında ve çevrelerindeki problemlere değinerek taleplerini dile getirdi.

Çocuk Meclisi adına hatıra ormanı için yer tahsisi ve aylık çocuk dergisi çıkarılmasını isteyen üyeler, yaz tatili dönemlerinde parklarda güvenli internet talebinde de bulundu.

Kaplan, Çocuk Meclisi üyelerinin isteklerinin en kısa zamanda yerine getireceğini söyledi.

Çocuk Meclisi'nin kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaplan, ilçede çocukların yapacağı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Çocuk Meclisi üyeleri, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde çocuklara çeşitli bilgiler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:02 Kaynak: AA

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