Beypazarı Belediyesi'den tarımsal hizmetler

Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tohum eleme tesisinin çiftçilere hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde bulunan tesite tüm çiftçilerin tohumlarını eleterek bir sonraki yılın tohum ihtiyacını karşılayabildiği aktarıldı.

Çiftçilerin isteğine göre, ilaçlı, ilaçsız, torbalı, torbasız şeklinde eleme yapılan tesiste buğdayla birlikte, arpa ve fiğ gibi hububat ürünlerinin eleme işlemlerinin de devam ettiği kaydedildi.