Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi'den tarımsal hizmetler
Son Dakika Güncel Haber

Beypazarı Belediyesi'den tarımsal hizmetler

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tohum eleme tesisinin çiftçilere hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Beypazarı Belediyesi'den tarımsal hizmetler, System.String[]

Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tohum eleme tesisinin çiftçilere hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde bulunan tesite tüm çiftçilerin tohumlarını eleterek bir sonraki yılın tohum ihtiyacını karşılayabildiği aktarıldı.

Çiftçilerin isteğine göre, ilaçlı, ilaçsız, torbalı, torbasız şeklinde eleme yapılan tesiste buğdayla birlikte, arpa ve fiğ gibi hububat ürünlerinin eleme işlemlerinin de devam ettiği kaydedildi.

Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski BDP milletvekili Ufuk Uras: 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy verdim
WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sağanak geliyor İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi'den tarımsal hizmetler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]