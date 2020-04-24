Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ramazanda yemek dağıtacak - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi, ramazan ayında 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Belediye, aşevinde pişirilen 3 çeşit yemeği, sefer taslarına koyarak araçlarla yaklaşık 300 aileye servis edecek.

Vatandaşlara ayrıca pide ve ekmek de verilecek.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliği her alanda sürdürdüklerini söyledi.

Hayırseverler tarafından belediyeye gönderilen 2 bin 700 gıda kolisini de vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Kaplan, belediye aşevinde pişirilen yemeğin giderlerinin de hayırseverler tarafından karşılanacağını dile getirdi.