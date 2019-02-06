Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Myo Arasında İşbirliği Protokolü

Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Myo Arasında İşbirliği Protokolü

11 dakika önce

Beypazarı Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında eğitim, sanat ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Myo Arasında İşbirliği Protokolü, System.String[]
Beypazarı Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında eğitim, sanat ve kültürel alanları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanlık makamında düzenlenen törende protokol, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, tarafından imzalandı.

Kaplan, imzalanan işbirliği protokolüyle ilçenin kültür hayatının önemli bir bölümünü oluşturulan el sanatları kavramı içerisinde yer alan bütün çalışmaları ortaklaşa yapacaklarını belirterek, "Verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için ilçemizde açacağımız el sanatları kurslarımızı üniversite bünyesinde daha donanımlı atölyelerde gerçekleştireceğiz." dedi.

Prof. Dr. Timur Gültekin ise MYO'nun olanakları dahilinde açılacak kurslar ile Beypazarı halkının kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim verilmesini hedeflediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Beypazarı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi ile Beypazarı Myo Arasında İşbirliği Protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]