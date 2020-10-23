Beypazarı Belediyesi "Kimsesizlerin Kimi" olmaya devam ediyor - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi 2014 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde uyguladığı Şefkat Eli Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi yaklaşık 400 hanede ikamet eden ve kendi ihtiyaçlarını karşılamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek ev temizliği, kişisel bakım, eşya ve gıda yardımı gibi tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hanelerde yapılan çalışmalara ek olarak ilçe genelindeki camii ve mescitler olmak üzere 120 ibadethane düzenli olarak temizlenerek vatandaşların daha steril bir ortamda ibadet etmeleri sağlanıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın 2014 yılında göreve gelmesiyle birlikte gösterdiği hassasiyetle "Dualara talibiz "diyerek başlattığı projeyle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve taşra mahallelerde bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

"Gönülden geçen samimi bir dua bizim için en büyük kazançtır. Halinizi soranınız, derdinize derman olanınız yoksa biz varız" diyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yapılan çalışmaların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - ANKARA