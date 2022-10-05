Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından seğmenlik geleneğinin yaşatılması için kurs düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seğmenlik geleneği ve seğmen oyunlarının özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarılması için "Sen de katıl bize" sloganıyla kurs başlatıldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, kursun dün itibarıyla başladığını, 30 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Poyraz, kursa katılmak isteyenlerin belediyeden bilgi alabileceğini ifade etti.