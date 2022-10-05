Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi

05.10.2022 15:38
Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından seğmenlik geleneğinin yaşatılması için kurs düzenlendi.

Beypazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından seğmenlik geleneğinin yaşatılması için kurs düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seğmenlik geleneği ve seğmen oyunlarının özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarılması için "Sen de katıl bize" sloganıyla kurs başlatıldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, kursun dün itibarıyla başladığını, 30 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Poyraz, kursa katılmak isteyenlerin belediyeden bilgi alabileceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı
Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:22 OPEC+'dan 2 milyon varillik üretim kesintisi! Akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 21:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı Belediyesi seğmenlik geleneğinin yaşatılması amacıyla kurs düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement