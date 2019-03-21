Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

Beypazarı Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği

4 dakika önce

Beypazarı Belediyesi, 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yem bitkisi fiğ, korunga ve mısır olmak üzere 82 ton tohum dağıttı.

Beypazarı Belediyesi'nden Çiftçilere Tohum Desteği, System.String[]
Beypazarı Belediyesi, 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yem bitkisi fiğ, korunga ve mısır olmak üzere 82 ton tohum dağıttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ve yönetim kurulu üyeleri ile Beypazarı çiftçileri katıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Beypazarı'nın Türkiye'de tarım alanında lider ilçelerden olduğunu, bugüne kadar Beypazarı çiftçilerine her türlü desteği verdiklerini bundan sonra da imkanlar dahilinde destek vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından 326 çiftçiye yem bitkisi fiğ, korunga ve mısır olmak üzere 82 ton tohum dağıttı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

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