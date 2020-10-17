Beypazarı Belediyesi'nden köylere hizmet - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi,köylerde meydan düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ilçe merkezi dışındaki yerleşim yerlere de hizmet götürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda köylerdeki çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini anlatan Kaplan, söz konusu yerleşim yerlerinde ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi için önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini kaydetti.

İlçe merkezi gibi köylere de eşit hizmet götürme çabası içerisinde olduklarını belirten Kaplan, şöyle devam etti:

"İlçe merkezi gibi köylerimizde de çok güzel işler yapıyoruz. Meydan düzenlemesi, köy konağı tamiratı, köy çeşmesi yapımı ve sağlıklaştırması, çocuk oyun parkı kurulumu ve kilitli parke taşı döşemesi gibi çalışmalarda bulunuyoruz. Daha önceden köylerimiz bu anlamda biraz mahrum kalmıştı. Şimdi belediye olarak bunları yaparak köylünün hizmetine sunuyoruz. Şimdi çalışmalarımız Çantırlı Mahallesinde sürüyor. Burada mahallenin ortak kullanımı olan köy çeşmesini yeniden yaptık ve mahalle halkının hizmetine sunacağız."

Çantırlı Mahalle Muhtarı Fikret Yılmaz ise mahallelerinde yapılan köy çeşmesi dolayısıyla belediye ekiplerine teşekkür etti.