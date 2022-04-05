Beypazarı Belediyesi nisan meclisini tamamladı - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan başkanlığındaki toplantı, Hıdırlık Tepesi'ndeki yapımı tamamlanan tesiste yapıldı.

Toplantının ardından tesiste meclis üyeleri ve gazetecilere iftar verildi.

Başkan Kaplan, burada yaptığı konuşmada, birçok kararı oy birliğiyle aldıklarını belirterek haziran ayında Beypazarı Tarihi Evler Havuç ve Güveç Festivali'ni yapacaklarını söyledi.