Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazan ayı dolayısıyla her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada aşevinde günlük pişirilen 3 çeşit yemeği ilçenin farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

Ekiplerin, bu anlamda yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Kaplan, uygulamanın ramazan boyunca devam edeceğini bildirdi.