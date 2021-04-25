Beypazarı Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ramazan ayı dolayısıyla her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını bildirdi.
Kaplan, yaptığı açıklamada aşevinde günlük pişirilen 3 çeşit yemeği ilçenin farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.
Ekiplerin, bu anlamda yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Kaplan, uygulamanın ramazan boyunca devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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