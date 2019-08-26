Beypazarı Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı

Beypazarı Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Türkiye'de çiçek ve yeşil bitki ihtiyacının tamamını kendi üretimi ile sağlayan nadir belediyelerden biri haline geldi.



Beypazarı Belediyesi seralarında üretilen çiçek ve yeşil bitkiler şehrin caddelerinde ve parklarında kullanılıyor. Kışlık çiçek üretimine başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 50 bin adet çiçek ekimi gerçekleştirdi. Beypazarı'nda yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılmasının öncelikli hedeflerinden olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Seramızda yapılan yeşil üretimini, ilçemizin farklı noktalarında değerlendiriyoruz. Mevcut potansiyeli korumak ve var olan yeşil alanlara yenilerini eklemek için ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz" dedi. - ANKARA