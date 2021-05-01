Beypazarı Belediyesi, ses otobüsü ile mahalle mahalle gezerek vatandaşa ilahi ziyafeti sunuyor - Son Dakika

Beypazarı Belediyesine ait ses sistemi ile donatılmış otobüsün sokakları gezerek canlı müzik yapması

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın konuşması Beypazarı Belediyesi, ses otobüsü ile mahalle mahalle gezerek vatandaşa ilahi ziyafeti sunuyor

Beypazarı Belediyesi tarafından geçtiğimiz ramazan ayında başlatılan ses sistemi ile donatılmış otobüs üzerinden canlı müzik eşliğinde ilahi dinletisi geleneği bu yıl da sürdürülüyor

Beypazarı Belediyesi tarafından geçtiğimiz ramazan ayında başlatılan, ses sistemi ile donatılmış otobüs üzerinden canlı müzik eşliğinde ilahi dinletisi geleneği bu yıl da sürdürülüyor.

Cuma, cumartesi ve pazar akşamları iftar sonrasında başlatılan program yaklaşık 2 saat sürüyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar için iftar sonrası mahalle mahalle gezen belediye ses otobüsü, tasavvuf dinletisini canlı olarak mahalle sakinlerine ulaştırıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bu projeyi geçen sene başlattıklarını belirterek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara bir nebze de olsun hoşça vakit geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Korona tedbir ve önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik haftada 3 gün olmak üzere sosyal aktivitelerde bulunduklarına değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"İnsanların bu konudaki özlemlerini biraz olsun değişik ortamlar vesilesiyle yaşamasına katkıda bulunuyoruz. Farklı bir aktivite. Güzelde karşılığı oluyor. Geçen yıl da aynı şekilde devam ettirmiştik. Bu sene de bu şekilde devam ettiriyoruz. Akşamları olmak üzere iftar sonrası ses otobüsümüz mahallelerimizi gezerek canlı tasavvuf müziği ziyafetini vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Hedefimiz, ramazan ayını bir nebze de olsa vatandaşlarımız için daha hoşça geçirmelerini sağlamaktır. İnşallah en kısa zamanda bu süreci başarıyla atlatıp güzel günlere birlikte erişeceğiz."