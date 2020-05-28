Beypazarı Belediyesi yeni logo belirlemek üzere çalışma başlattı - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi ilçenin her yönüyle tanıtımının planladığı yeni logo belirleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, medeniyet beşiği Beypazarı'nın tarihi birikimi ile farklı kültürlerin izlerini günümüze kadar taşıdığı bildirildi.

Beypazarı topraklarında, sırasıyla Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devletinin egemenlik sürdüğünün bilindiği ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın görüşlerine de yer verildi.

Kaplan, Beypazarı'nın tarihi ve kültürel önemine değinerek, ilçenin bu tarih hazinesiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hak kazandığını hatırlattı.

Yurt içi tarih ve kültür turizmi alanında adından sıkça söz ettiren açık hava müzesi Beypazarı'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hak kazanmasıyla birlikte artık yurt dışı turizminde de adından sıkça söz ettireceğini, yabancı turistlerin de göz bebeği olacağını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizler de bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak ilçemizin kurumsal kimliğinin tanıtılması adına yeni logo çalışmalarımıza başlıyoruz. Siz sevgili vatandaşlarımızın da bize sunacağı fikirleri değerlendirerek tarihimizi ve kültürümüzü tüm dünya ile birlikte duyuracağız."

Kaplan, toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının da yeni logo belirleme sürecine katılmasını istediklerini dile getirerek, bu anlamda ilçeyi en güzel şekilde anlatan simgeler ile ifade önerilerinin, yenilogobeypazaribel@gmail adresine gönderilmesini istedi.