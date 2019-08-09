Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesinden bayramda mezarlıklara ücretsiz servis
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Beypazarı Belediyesinden bayramda mezarlıklara ücretsiz servis

2 saat önce

Beypazarı Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla halkın ziyaret yerlerinin başında gelen mezarlıklara ücretsiz servis düzenleyecek.

Beypazarı Belediyesinden bayramda mezarlıklara ücretsiz servis, System.String[]
Beypazarı Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla halkın ziyaret yerlerinin başında gelen mezarlıklara ücretsiz servis düzenleyecek.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu sene de mezarlıklara halkın ücretsiz taşınacağını söyledi.
Kaplan, "İlçe merkezi Atatürk Parkı yanından ve Hanlarönü Meydanı'ndan bayramdan bir gün öncesi ikindi namazının ve bayramın birinci günü bayram namazının ardından mezarlıklara servisler kaldırılacak." dedi.
Ayrıca Kaplan, şehitlik başta olmak üzere şehir mezarlığında bayram öncesi temizlik çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.
Kurban Bayramı, Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:06 Kaynak: AA
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