Beypazarı Belediyesinden dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tedbirleri sürdürürken, haşere ile mücadele çalışması da yapıyor.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçlar kullanılıyor.

Belediye Başkan Vekili Osman Karadede, belirlenen program dahilinde ekiplerin her akşam düzenli olarak ilaçlama çalışması yaptığını belirtti.