Beypazarı Belediyesinden gençlere sınav desteği - Son Dakika

Bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için Beypazarı Belediye Başkanlığı 13-14 Haziran tarihlerinde internet üzerinden online TYT ve AYT sınavı düzenleyecek.

Yapılan açıklamada, 12. sınıf öğrencilerinin, kendilerinin ya da velilerinin cep telefonuna gelen linke tıklayarak kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.

TYT sınavının 13 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağı ve 165 dakika süreceği, AYT sınavının ise 14 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacağı ve 180 dakika süreceği kaydedildi.

Sınava başvurmak isteyen öğrencilerin, Beypazarı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletişim bilgilerini bırakarak sınav başvurularını yapabileceği belirtildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gençlerin ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tüm öğrencilere sınavlarda başarılar diledi.