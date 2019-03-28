Beypazarı Belediyesinden İlaçlama Çalışmaları

Beypazarı Belediyesince haşereyle mücadele çalışması kapsamında ilaçlama yapıldı.

Beypazarı Belediyesince haşereyle mücadele çalışması kapsamında ilaçlama yapıldı.



Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalarda ekipler, su birikintileri, kuyular ve dere kenarları gibi yerlerde ilaçlama yaptı.



Ekipler, havaların ısınmasıyla araçlarla da ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sokak sokak gezerek ilaçlama yapıyor.



Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, sinek ve haşere ile zamanında mücadele etmenin önemli olduğu belirtildi.

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