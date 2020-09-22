Beypazarı Belediyesinden rekreasyon alanı düzenlemesi - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi, Suluhan (Nasuh Paşa) Kervansarayı'nın yanındaki boş alanı rekreasyon alanı olarak düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Suluhan Kervansarayının yanı başında bulunan boş alanda, yerli ve yabacı turistlerin dinlenmesine imkan sağlanacak. Oluşturulan rekreasyon alanında bordür taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, ilçenin her köşesine her sokağına ve parkına ayrı önem verdiklerini söyledi.

Kaplan, alanın, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere dinleme imkanı sunacağını belirtti.