Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesinden Su Sayacı Uyarısı

Beypazarı Belediyesinden Su Sayacı Uyarısı

1 saat önce

Beypazarı Belediyesi, su sayaçlarında yaşanabilecek donmalara karşı vatandaşları uyardı.

Beypazarı Belediyesinden Su Sayacı Uyarısı, System.String[]
Beypazarı Belediyesi, su sayaçlarında yaşanabilecek donmalara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevsim itibarıyla hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle su sayaçlarının dondan etkilenebileceği ve patlayabileceği belirtildi.

Bu nedenle sayaçların çok iyi korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu durumda halkın su sayaçlarının üzerini çok iyi örtmeleri ve kimsenin olmadığı evlerde mutlaka sayaçların kapalı tutulması gerektiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:50 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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