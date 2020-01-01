Beypazarı Belediyesinin kış önlemleri - Son Dakika

Beypazarı Belediyesinin, kar yağışı ve buzlanmaya karşı gerekli tüm önlemleri aldığı bildirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kış mevsiminin başlamasıyla kar ve buzlanmaya karşı gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Belediye olarak karla mücadele çalışması için ekiplerin ve iş makinelerinin hazır olduğunu ifade eden Kaplan, "Olası ani kar yağışında ekipler, halkın sabah kalktığında yollarda kalmadan işe gitmesini sağlayama çalışacaklar. Etkin kar yağışlı havalarda personelimiz 24 saat görev yaparak ulaşımı engellememeye çalışacağız." dedi.

Kaplan, halkın özellikle hastane gibi noktalara rahat ulaşabilmelerini sağlamak için bu yollardaki hazırlıkları da tamamladıklarını kaydetti.