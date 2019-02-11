Son Dakika Haberleri: Beypazarı Belediyesinin Önceliği Temizlik

Beypazarı Belediyesinin Önceliği Temizlik

2 gün önce

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin 78 mahallesinde daha temiz bir Beypazarı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesinin Önceliği Temizlik, System.String[]
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin 78 mahallesinde daha temiz bir Beypazarı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları yıkama çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, yıkama işlemlerini trafiği aksatmamak ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkaması yapılan sokak ve caddelerde biriken toz, toprak ve çamurdan arındırılıyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe önem gösteren Beypazarı Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor. Böylece yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan kokuların önüne geçmiş oluyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediyemizin önem verdiği en önemli konulardan biri de çevre temizliğidir. Daha temiz bir Beypazarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

Beypazarı, TEM Otoyolu, Güncel
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