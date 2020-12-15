Beypazarı Çantırlı Mahallesi'ne internet - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesinin Çantırlı Mahallesi'ne internet ağı kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin köylerde köy konaklarına ya da dernek binalarına internet hizmeti vermeye başladığı ve bu kapsamda da ilçeye 12 kilometre mesafede bulunan Çantırlı Mahallesi'nde köy konağına ve dernek merkezine internet hizmeti vermeye başladığı bildirildi.

Mahalle muhtarı Fikret Yılmaz, köy konağına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan internet hizmeti dolayısıyla, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Çantırlı Gençlik Derneği Başkanı Mimar Uslu da açıklamasında, mahallede gençlerin bundan böyle internet hizmetlerinden faydalanabileceklerini söyledi.