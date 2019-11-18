Beypazarı çiftçisi farklı ürünlere yöneliyor

Beypazarı ilçesinde çiftçiler, alternatif ürünlerden ekerek, ürün çeşitliliğini zenginleştiriyor.

İlçe genelinde toplam 612 bin dekar alanda tarım yapılırken, bunun sadece 204 bin 850 dekarı çiftçi kayıt sisteminde bulunuyor. Bu arazinin 115 bin dekarında sulu tarım uygulanıyor.

İlçede, sebze üretiminde havuç başı çekerken bunu aysberg, göbekli marul, Ispanak, pırasa takip ediyor.

Beypazarı Oymaağaç köyünde tarımla uğraşan Şinasi Taşkıran, havuca alternatif ürün arayışında enginara yöneldi.

Taşkıran 16 dönüme ektiği enginarın veriminden memnun kaldığını belirterek, "Havuç üretimi bizi yoruyor. Buna alternatif ürün geliştirme anlamında getirisi iyi olan enginar ektim. Şimdilik iyi ama bunu geliştirmeyi düşünüyorum. Tarımda her zaman yenilikleri ve yeni ürün arayışlarını sürdürmemiz lazım. Ben de bunu yaptım." dedi.