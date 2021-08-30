Beypazarı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tebrikleri kabul etti.

Törene Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, daire amirleri ve müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.