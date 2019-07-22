Beypazarı'da trafik kazası: 2 yaralı
34 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:59 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batuhan Şanlı idaresindeki 06 VMA yönetimindeki otomobil, Ayvaşık Mahallesinde, Hasan Çağlayan
idaresindeki 06 HMM 71 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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