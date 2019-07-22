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Beypazarı'da trafik kazası: 2 yaralı

34 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batuhan Şanlı idaresindeki 06 VMA yönetimindeki otomobil, Ayvaşık Mahallesinde, Hasan Çağlayan idaresindeki 06 HMM 71 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beypazarı'da trafik kazası: 2 yaralı
Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:59 Kaynak: AA
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