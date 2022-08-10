Oda Başkanı Yiğit'ten Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret - Son Dakika
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Oda Başkanı Yiğit'ten Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret

10.08.2022 16:48
Oda Başkanı Yiğit'ten Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret

Beypazarı Demirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Fazlı Yiğit, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Beypazarı Demirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Fazlı Yiğit, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Fazlı Yiğit, ziyarette, Kaplan ile bir süre sohbet etti.

Yiğit, belediye hizmetleri, yürütülen projeler ve Beypazarı'nın gelişmesi için işbirliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Beypazarı'nın en ücra köşesinde olan bir çalışmayı bile yakından takip ettiğini belirten Kaplan ise Yiğit'e görevinde başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oda Başkanı Yiğit'ten Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oda Başkanı Yiğit'ten Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret - Son Dakika
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