Son Dakika Haberleri: Beypazarı Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Beypazarı Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Beypazarı Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Toplantı salonunda düzenlenen kutlama etkinliğine, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Yavaş, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, hastane müdürü Durmuş Bıdak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Yavaş, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının ya da hekimlerin son zamanlarda hak etmedikleri halde saldırılara maruz kaldıklarını ve bunu kınarken, sağlıkta da önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren tüm çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Bu arada, Beypazarı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen "Beşli Modül Eğitimi" kapsamında Beypazarı, Nallıhan, Güdül ve Çayırhan mahallesi sağlık ocaklarından görev yapan 34 hekim, ebe ve hemşireye sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti Yerli Üretim Zırhlı Aracımız Kirpi'ye Diğer Ülkelerin Yoğun İlgisi Sürüyor HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: Bir Daha Aday Olmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]