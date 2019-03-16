Beypazarı Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle 14 Mart Tıp Bayramı
kutlandı.
Toplantı salonunda düzenlenen kutlama etkinliğine, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Yavaş, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, hastane müdürü Durmuş Bıdak, AK Parti
İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz
, MHP
İlçe Başkanı Erdoğan Orhan
, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı.
Başhekim Yavaş, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının ya da hekimlerin son zamanlarda hak etmedikleri halde saldırılara maruz kaldıklarını ve bunu kınarken, sağlıkta da önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren tüm çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Bu arada, Beypazarı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen "Beşli Modül Eğitimi" kapsamında Beypazarı, Nallıhan
, Güdül
ve Çayırhan
mahallesi sağlık ocaklarından görev yapan 34 hekim, ebe ve hemşireye sertifikaları verildi.