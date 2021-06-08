Beypazarı Devlet Hastanesinde günde bin 500 kişiye Kovid-19 aşısı yapılabilecek - Son Dakika

Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Yavaş, günde bin 500 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapabilme kapasitesine sahip olduklarını bildirdi.

Yavaş, yaptığı açıklamada, randevularını alan vatandaşlara Biontech aşısı yapıldığını söyledi.

Günde bin 500 kişiye aşı yapabilme kapasitesine sahip olduklarını belirten Yavaş, "Dün Beypazarı Devlet Hastanesinde yaklaşık 500 kişiye aşı yapıldı. Hastanemizde bilindiği üzere ilk aşı olacaklara Biontech uygulanıyor. Aşılama konusunda her hangi bir sıkıntı söz konusu değil." dedi.

İlçe sakinlerinden Fehmi Doğançay da randevu alarak aşı yaptırdığını ve çok memnun olduğunu dile getirdi.