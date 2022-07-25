Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimlerini artırdığı bildirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte artan motosiklet kullanımına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.
Trafik Büro Amirliği ekipleri, denetimlerde, plakasız, ruhsatsız, aşırı gürültü çıkaran araçları kullanan ve kask takmayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.
İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, çevreye rahatsızlık veren, kask takmayan ve modifiye motosikletler ile araçlar üzerindeki hassasiyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
???????
Son Dakika › Güncel › Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün trafik denetimleri - Son Dakika