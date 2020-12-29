Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfaktan üretimi - Son Dakika

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde dezenfektan üretimi devam ediyor.

Öğretmenler Hakan ve Betül Uysal'ın önderliğinde öğrenciler, atölyelerde dezenfektan üretimini sürdürüyor.

Okulun müdürü Nuri Caner, dezenfektanların analizlerini yaptırdıklarını ve elleri tahriş etmediğini söyledi.

Dezanfektanın önemli içeriğinin birisinin alkol olduğuna değinen Caner, şunları kaydetti.

"Alkol elleri tahriş eder. Biz bunu öğretmenlerimizle yapılan çalışmada ortadan kaldırdık. Şimdi ilçemiz resmi kurumları başta olmak üzere, Türkiye'nin değişik il ilçelerine dezenfektan maddesi gönderiyoruz. Okul olarak döner sermaye girişlerimiz arttı. Böylece çalışan öğrencilerimizin de gelirleri artmış oldu. Öğrencilerimiz bir yandan eğitim görürken, bir yandan imalatta bulunarak, aile bütçelerine kazandıklarıyla destek sağlıyorlar. İmalatımız seri bir şekilde sürüyor. Öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kemancı koltuklarını da imal ettiler. Yine okul sıraları, okul dolaplarını imal ederek gönderiyoruz. Mükemmel bir çalışma sergiliyoruz. Bu anlamda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hürrem Dursun'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim en büyük destekçimiz oldu."