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Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 45. Ar-Ge Merkezi Oldu - Son Dakika

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 45. Ar-Ge Merkezi Oldu

17.06.2021 01:04
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 45. Ar-Ge Merkezi Oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir son iki yılda %100 artarak 503 Milyon 197 bin 847 TL'ye ulaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek için altyapısı ve üretim kapasitesi güçlü mesleki ve teknik anadolu liselerinde AR-GE merkezi kurmuştu. Halen 44 AR-GE merkezinde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tescili çalışmalarına odaklanılıyor.

Ankara Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 45. AR-GE merkezi müjdesini verdi.

Ziyaretinde Bakan Yardımcısı Özer'e, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve yetkililer eşlik etti.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara Birincisi

Okulun altyapı ve laboratuvar imkanlarından oldukça memnun olduğunu ifade eden Özer şunları söyledi: "Okulumuz Ankara'da döner sermaye kapsamında yapılan üretimde oldukça önemli başarılar elde etti. Kovid-19 salgını ile mücadelede de çok önemli katkıları oldu. 2020 yılında 4 Milyon 410 Bin TL'lik üretimle Ankara'da birinci, Türkiye genelinde ise 11. sırada yer aldı. 2021 yılının ilk beş ayında da Türkiye 5. si oldu. Bu başarılarından dolayı okul müdürümüzü, yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Okulumuz eğitim verdiği tüm alanlarda üretim kapasitesini sürekli artırıyor. Öğrencilerimiz de aldıkları eğitimden oldukça memnun. Mezunlarımızın istihdam kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu duymaktan da büyük memnuniyet duydum. Bu nedenle 45. AR-GE merkezimizi bu okulumuzda açacağız. AR-GE merkezi olması nedeniyle bugün tespit ettiğimiz farklı alanlarda okulumuza ilave yatırımlar yapacağız. Okulumuzun bu kapsamda Türkiye'de ilk üç içerisinde yer alabilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Beypazarı'nda eğitimin kalitesinin artmasına verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam Bilal Bozdemir'e ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçleri başarılı bir şekilde sürdüren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. "

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 45. Ar-Ge Merkezi Oldu

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitimde 45. Ar-Ge Merkezi Oldu - Son Dakika


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