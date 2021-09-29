Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fabrika gibi üretiyor - Son Dakika

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner, okullarında Makine, Metal, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik ve Kimya Teknolojileri Alanı ile beraber 6 alanda eğitim öğretim verdiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretime ağırlık verilmesini istediğini ve bunun üzerine kendilerinin de üretime ağırlık vererek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Caner, şunları kaydetti:

"Üretimle beraber eğitiminde gelişmesi için canla başla çalışıyoruz. Okul olarak üretime 3 yıl öncesi 250 öğrenci sırası yapımıyla başladık. Bu gün yılda metal teknolojileri alanında 15 bin takım öğrenci sırası yapıyoruz. İlçede genel anlamda olmayan makine parkı okulumuzda var. Elektrotif boya makinamız, bükme makinamız da mevcut. "

Elektronik teknolojileri alanında yılda 10 bin güç kaynağı, elektrik elektronik deney setleri üretmekte olduklarını ifade eden Caner, "4 yıl öncesi üretime başladığımızda, yıl bazlı yıllık ciromuz bir milyondu. Şu an itibarıyla almış olduğumuz siparişlerin toplamıyla ciromuz 10 milyonu geçmektedir. Böylece sayın bakanımıza vermiş olduğumuz sözün yerine gelmesinden dolayı sevinç yaşıyoruz. Okulumuzda 500 öğrenci eğitim görüyor. Bu eğitimleri 50 öğretmenle veriyoruz. Vizyonumuz büyük. Önümüzdeki yıllarda eğitim ve gelir noktasında daha üste seviyelere çıkmak önceliğimizdir. " değerlendirmesinde bulundu.