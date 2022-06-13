Bediz, bu eğitimin verilmesine katkı sunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi idaresine, öğretmen Fatma Aktaş ve Bahar Kahraman Akpınar 'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika

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