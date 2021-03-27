Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Özgür Bediz getirildi - Son Dakika

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Özgür Bediz getirildi
27.03.2021 14:03
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Baha Tekin'in ölümüyle boşalan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, Beypazarı Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi Müdürü ve uzun süre Beypazarı Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Özgür Bediz, atandı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Baha Tekin'in ölümüyle boşalan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, Beypazarı Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi Müdürü ve uzun süre Beypazarı Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Özgür Bediz, atandı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne getirilen Özgür Bediz, gençliğin yanında olacaklarını söyledi.
Bediz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak hiç durmadan gençlik için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
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