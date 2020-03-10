Beypazarı Halk Eğitim Merkezi bir yılda 12 bin 500 kişiye eğitim verdi - Son Dakika

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, son bir yılda açtığı kurslarla 12 bin 500 kişiye eğitim verdi.

Merkez Müdürü İdris Göbütoğlu, 2019 başından bu yana 648 kurs açtıklarını, bunlardan 7 bin 879 kadın, 4 bin 641 de erkek kursiyer olmak üzere toplam 12 bin 500 kişiye eğitim verdiklerini anlattı.

Göbütoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 15 bin kişiye kurs vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Halk eğitim merkezinin açtığı kurslar arasında, el sanatları teknolojisi, yabancı diller, müzik ve gösteri sanatları, bilişim, kişisel gelişim, çocuk gelişimi ve eğitimi, giyim üretim teknolojisi, okuma yazma, ipek şal dokuma, ipek kilim dokuma, boyama ve gümüşçülük gibi kurslar bulunuyor.