Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bir yılda 7 bin 632 kişiye kurs verdi - Son Dakika

Halk eğitim merkezindeki kursiyerlerin çalışmaları

Kursiyerler ile röportaj

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu ile röportaj Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bir yılda 7 bin 632 kişiye kurs verdi

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, geçen yıl 7 bin 632 kişiye kurs verildi.

Merkez binasında ve mahallelerde açılan kurslarda, el sanatları, yabancı dil, müzik, resim, spor, din eğitimi, ziraat ve hayvancılık, yiyecek içecek hizmeti, güzellik ve saç bakım hizmetleri, üniversite sınavına hazırlık, devlet memurluğu gibi branşlarda açılan kurslarda, 2021 yılında 7 bin 632 kursiyer eğitim gördü.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, AA muhabirine, istek ve talepler doğrultusunda mahallelerde 12 kişi olduğunda, istenilen yerde kurslar açmayı sürdüreceklerini söyledi.

Müdürlük olarak 2021 yılında çeşitli alanlarda 607 kurs açtıklarını aktaran Göbütoğlu, "Kurs merkezlerimiz oldukça güzel bir mekan. Kurslara halktan oldukça yöneliş, ilgi var.

Kursiyerler, kurslarda oldukça da güzel ürünler ortaya koyuyorlar. Bu kapsamda, halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda mefruşattan, el sanatlarından tutun sporun değişik dallarına, müziğin çeşitli alanlarından, bilgisayar eğitimine kadar çok çeşitli alanda kurslar açtık." diye konuştu.

Salgına rağmen vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Göbütoğlu, şunları söyledi:

"Beypazarı'nın nüfusunu düşünüldüğünde, kurs alanlar nüfusun yüzde 15'i geçen bir rakam. Bu Avrupa insanının, oralarda eğitim merkezlerine yönelişin çok çok üzerinde bir rakam.

Avrupa ortalaması yüzde 11. Türkiye ortalaması bunun çok altında ama, Beypazarı ortalaması, hem Türkiye ortalamasının hem de Avrupa ortalamasının çok üzerinde seyreden bir rakamla kurslarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yine çeşitli alanlarda kurslar açarak, bunu daha da yukarılara çıkarmaya çalışacağız."