Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kursunu açtı - Son Dakika

Beypazarı Halk Eğitim Merkezince (HEM) bu yıl İŞKUR destekli üçüncü kurs açıldı.

Beypazarı HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, merkez binada verilen telkari katılanlara günlük 45 lira ödediklerini söyledi.

Kursiyerlerin bir yandan telkari tekniğini öğrenirlerken bir yandan da aile ekonomilerine katkı sağlamış olacaklarını anlatan Göbütoğlu, "Kursa katılan 15 kursiyerin tamamı bayanlardan oluşuyor. Telkari tekniği, gümüş sanatında ya da altın işlemesinde vazgeçilmezler arasında." dedi.

Telkari sanatının Beypazarı ilçesine Ahilik yoluyla kazandırıldığını ve asırlardır sürdürüldüğünü dile getiren Göbütoğlu, "Eski ustalar birer birer hakkın rahmetine kavuşuyorlar. Biz de HEM olarak bu tekniğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışma başlatarak, İŞKUR destekli kurslar açtık. Kurslara ilgi hayli fazla oldu. İleriki aşamalarda yeniden açabiliriz." diye konuştu.

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