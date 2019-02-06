Son Dakika Haberleri: Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Kursları

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Kursları

8 dakika önce

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, 2018-2019 döneminin 4 ayında yaklaşık 200 dolayında kurs açtığı bildirildi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Kursları, System.String[]
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, 2018-2019 döneminin 4 ayında yaklaşık 200 dolayında kurs açtığı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, müdürlük olarak dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

Türkiye genelinde ve Ankara'da, yaygın eğitim kurumlarında nüfusa bağlı olarak verilen eğitim oranının yüzde 8, belgelendirme oranının yüzde 4 olduğunu ifade eden Kaplan, "Bu oranlar Beypazarı ilçesinde ise yıllara bağlı olarak sürekli yükselmiş ve geçen sene HEM kurslarından eğitim alan kişi sayısı 10 bin gibi sayılara ve yüzde 20 gibi bir orana ulaşılmıştır. Bu kurslara katılarak belge alan kursiyerlerin oranı ise yüzde 9'lara ulaşarak ilçemizi diğer ilçelerin üstünde, ilk sıralara taşımıştır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:27 Kaynak: AA

Hüseyin Kaplan, Ankara, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü Resmen Kuruldu Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:35:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Kursları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]