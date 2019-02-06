Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Kursları

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, 2018-2019 döneminin 4 ayında yaklaşık 200 dolayında kurs açtığı bildirildi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, 2018-2019 döneminin 4 ayında yaklaşık 200 dolayında kurs açtığı bildirildi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, müdürlük olarak dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.



Türkiye genelinde ve Ankara'da, yaygın eğitim kurumlarında nüfusa bağlı olarak verilen eğitim oranının yüzde 8, belgelendirme oranının yüzde 4 olduğunu ifade eden Kaplan, "Bu oranlar Beypazarı ilçesinde ise yıllara bağlı olarak sürekli yükselmiş ve geçen sene HEM kurslarından eğitim alan kişi sayısı 10 bin gibi sayılara ve yüzde 20 gibi bir orana ulaşılmıştır. Bu kurslara katılarak belge alan kursiyerlerin oranı ise yüzde 9'lara ulaşarak ilçemizi diğer ilçelerin üstünde, ilk sıralara taşımıştır." dedi.

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