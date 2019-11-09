Son Dakika Haberleri: Beypazarı Halk Eğitim Merkezi model olmayı sürdürüyor
Son Dakika Güncel Beypazarı Halk Eğitim Merkezi model olmayı sürdürüyor

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi model olmayı sürdürüyor

6 saat önce

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Kaplan, kurumlarının ülke genelindeki merkezlere model olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi model olmayı sürdürüyor, System.String[]

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Kaplan, kurumlarının ülke genelindeki merkezlere model olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Son zamanlarda model arayışları kapsamında kurumlarının ziyaret edildiğini belirten Kaplan, "Buraya gelen heyetlere, ekiplere yaptığımız çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi veriyoruz. Tek tek atölyeleri geziyorlar ve çalışmaları yerinde görerek inceleme fırsatı buluyorlar. Halk Eğitim Merkezimiz ülke genelinde yaptığı çalışmalar ile model olmayı sürdürürken, bir yandan da açtıkları yüzlerce kurs sayesinde insanlara eğitim veriyor." dedi.

Kaplan, farklı il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerine talep doğrultusunda kök boyalı yün ip gönderdiklerini de aktardı.

Hüseyin Kaplan, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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