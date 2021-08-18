Beypazarı Halk Eğitim Merkezi üniversite hazırlık kursu açacak - Son Dakika

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı için üniversite hazırlık kursunun açılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlık kurslarının açılacağı, öğrencilerin TYT ve AYT kursları için kayıtlarını yaptırılabileceği bildirildi.

Ücretsiz olarak açılacak kurslarda eğitimlerin, akıllı tahta, yaprak test, yardımcı kitap, rehber öğretmen ve eğitim koordinatörü eşliğinde verileceği aktarıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, merkez binada açılacak kurslarda adayları hijyenik ve ferah sınıfların beklediğini belirterek, başvuruların 30 Ağustos'ta sona ereceğini, eğitimlerin ise 6 Eylül'de başlayacağını ifade etti.