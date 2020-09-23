Beypazarı Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Uysal'dan açıklama - Son Dakika

S.S. Beypazarı Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Uysal, hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uysal, düzenlediği toplantıda, Beypazarı ile Ankara arasında uzun senelerdir halkı güvenle taşıdıklarını, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile de görüşmelerde bulunarak, yolcu taşımacılığı yapan tacir ve esnafın bir araya geldiğini söyledi.

Kooperatif çatısı altında faaliyet gösterme önerisinin Kaplan'dan geldiğini belirten Uysal, "Bu anlamda kooperatif ve üyeleriyle Belediye Başkanı Tuncer Kaplan arasında bir gerginlik olduğu ve benzeri haberler yalan ve asılsızdır. Kooperatif ya da üyeleriyle Belediye Başkanı Tuncer Kaplan arasında hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Bu tür söylemlere asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Uysal, Ankara- Beypazarı arasında 30 araçla taşımacılık hizmeti verildiğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara da Büyükşehir Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından ilçeler ile il arasındaki ulaşım faaliyetlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Her zaman Ankara Büyükşehir Belediyesinin önerilerine önem verdiklerini vurgulayan Kara, "Bunun dışında hareket etmemiz yanlış olur. Pandemi sürecinde ciddi sıkıntı içinde bulunuyoruz. Buna rağmen hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirme çabasındayız." diye konuştu.