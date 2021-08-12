Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi tarafından Hıdırlık Tepesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarında sona gelindi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi'ne ulaşım sağlayan yollarda düzenleme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Hıdırlık Tepesi'ndeki tesislerin yaz kış ilgi göreceğine inandığını aktaran Kaplan, "Buradaki cam terastan vatandaş, ilçenin eski tarihi konaklarının bulunduğu mahalleleri izleyebilecek. Kısa süre içinde tüm çalışmaları tamamlayıp burayı halkın hizmetine açmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Kaplan, çevre düzenlemesi çalışmalarında da sona geldiklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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