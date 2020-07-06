Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okul tanıtımı Açıklaması - Son Dakika

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki liseler tanıtılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama, Beypazarı Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe genelindeki liselerin tanıtımı için söyleşiler düzenleneceği belirtildi.

Bu ay içinde gerçekleştirilecek söyleşilerin RAM instagram hesabından da canlı olarak verileceği ifade edilen açıklamada, söyleşilerle okulların tanıtımının daha iyi yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yapılacak tanıtımlar sayesinde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirileceğini belirtti.

Tanıtım programı şöyle;

"6 Temmuz Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 8 Temmuz Tolunay Özaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 17 Temmuz Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Beypazarı Anadolu Lisesi, 21 Temmuz Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam hatip Lisesi ve 24 Temmuz Şehit Hacı Kazım Ozan Kız İmam Hatip Lisesi."